Que diriez vous d'un plat venu de l'autre côté de la frontière?

Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir un plat directement venu de Picardie!

Flamiche au Maroilles et ficelle picarde

Flamiche au Maroilles (pour 4 personnes)

10cl de lait tiède

10 g de levure de boulanger

1càc de sucre

250 g de farine

1 œuf

20g de beurre fondu

1 pincée de sel

400g de maroilles

200g de crème fraiche épaisse

poivre du moulin

1/ Préchauffez le four à 200°.

2/ Délayez la levure dans le lait tiède et ajoutez le sucre.

3/ Dans un saladier, versez la farine et le sel et faites un puits. Ajoutez l’œuf et le beurre fondu et mélangez.

4/ Ajoutez ensuite le mélange de lait et de levure.

5/ Pétrissez et formez une boule. Couvrez la pâte et laissez reposer pendant 2h.

6/ Abaissez la pâte à la main dans un moule à tarte. Coupez le maroilles en tranches et répartissez sur la pâte. Etalez ensuite la crème épaisse, poivrez et enfournez pendant 20 minutes à 200°.

7/Sortez la flamiche du four et servez chaud.

Ficelle picarde (pour 4 personnes)

Pour les crêpes :

125 g de farine

2 oeufs

25 cl de lait

30 g de beurre

1 pincée de sel

Pour la garniture :

250 g de champignons de Paris

2 échalotes

150 g de jambon blanc en tranches

75 g de comté râpé

50 g de beurre

25 cl de crème épaisse

Sel et poivre du moulin

1/ Préchauffez le four à 180°.

2/ Préparez la pâte à crêpes en mélangeant tous les ingrédients et laissez reposer 1 h à température ambiante.

3/ Préparez une duxelles avec les échalotes et les champignons.

4/ Faites cuire les crêpes et réservez.

5/ Beurrez un plat à gratin. Posez les crêpes à plat sur le plan de travail. Couvrez-les d’1/2 tranche de jambon et de duxelles de champignons. Roulez l’ensemble et disposez les ficelles picardes dans le plat.

6/ Nappez de crème fraîche, salez, poivrez. Parsemez de comté et faites gratiner 15’.

7/Sortez vos ficelles du four et servez sur assiette.