A la rencontre de Virginie Hocq dans 'Tout le Baz'Art'

L’humoriste, standeuppeuse et comédienne Virginie Hocq emmène dans son prudent déconfinement Joëlle Scoriels à la rencontre de ses "wow" du temps de la quarantaine.

Son complice dans un film à venir, " le " Christian Clavier, qu’elles coincent dans une librairie chic de Bruxelles ; au château de Sombreffe, sa copine de cosmétique et de gymnastique, rencontrée sur son fil Instagram ; ses recettes de cuisine dans un bistrot d’Ixelles ; et dans un atelier bien caché, son homme aux doigts d’or avec ses stabiles, ses montres aux vieux mécanismes, et une merveille à surprises, sa robe de Marie-Antoinette.