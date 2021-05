Tout le Baz'Art de Laurence Bibot

Tout d’abord à la RTBF, à Bruxelles, dans l’émission de Jérome Colin " Entrez sans frapper " à la rencontre de ces filles de l’ombre sans qui à la radio rien n’est possible : Eve Jans , assistante de production et Marie-Agnès Beaupain , habilleuse sonore, pour une " Bagarre dans la discothèque " d’anthologie ; elle lui fait partager sa passion pour la photographie avec Alain D’Hooghe de la Box Galerie près de l’Abbaye de la Cambre ; un saut de puce et les voilà dans l’appartement-atelier de la bijoutière de star Isabelle Lenfant pour admirer sa bague sparadrap, ironique et iconique ; et finir en point d’interrogation devant les échafaudages du Palais de Justice avec Carlos Ramos de l’ARAU pour une visite guidée de ce bâtiment qui la fascine, et promis depuis peu, paraît-il, à un bel avenir.

Le doc de Tout le Baz’Art : « Le pavillon des douze » de Claude François

IClaude François, cinéaste malicieux et surréaliste, vient de nous quitter atteint par le Covid. Pour le saluer, Tout le Baz’Art rediffuse " Le pavillon des douze ", un de ses films atypiques et inclassables comme à son habitude. Avec celui-ci, il voulait se faire un musée de film en chinant dans les petits musées de Wallonie et de Bruxelles. Il y a retenu douze tableaux, de toutes les époques et souvent méconnus, puis demandé à douze poètes un texte que la toile leur inspirait. Il en résulte un film lyrique et poétique, mais filmé au millimètre, au plus près du pinceau de l’artiste, grâce à un travail infographique ingénieux et méticuleux, un pavillon de merveilles où images et textes s’entrechoquent, et où les tableaux prennent vie pour notre plus grand plaisir.