Tout le Baz’Art de Bouli Lanners et Frédéric François, à voir sur Auvio !

Tout le Baz'Art - Bouli Lanners (28/33) - 03/06/2021 Dans son Tout le Baz'Art, Bouli Lanners invite Joëlle Scoriels à admirer ses dernières toiles dans son atelier, tapi derrière la monumentale gare de Calatrava, à Liège, car Bouli confiné et entre deux films et séries s'est remis à peindre, sa première vocation ; il l'emmène dans le décor industriel de Renory chez Spyk, peintre lui aussi, mais un peintre sans pinceau ni palette, un peintre à la bombe, sorti des murs et tombé sur les toiles ; il lui rince l'oreille des dernières nouveautés et des trouvailles vintage du disquaire lost in sound et long playing Fabrice Marotta ; prélèvement d'une fiole d'eau de Meuse pour penser au monde comme il va avec une amoureuse de l'homme de Néandertal, Isabelle Loodts, journaliste et chroniqueuse ; et sous la passerelle Vivegnis, avec l'artiviste Sophie Bodarwé, " Sortir du bois " pour aider les SDF qui campent dans les buissons et en ont pris plein la figure avec le confinement.