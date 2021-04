Tout le Baz'Art d'Alice on the Roof

Le doc de Tout le Baz’Art : " Bus campus " de Stéphanie De Smedt

Ils ont entre 9 et 12 ans et ils vont vivre une année spéciale. Radi, Yassmine, Adrian et Oussama se rendent tous les samedis matin à l’université. Un voyage à mille lieux du quotidien qu’ils connaissent à l’école ou avec leurs parents. Un voyage destiné aux élèves de primaires pour leur offrir l’opportunité de se confronter au milieu universitaire, pour leur ouvrir la porte d’un monde qu’ils ne côtoieraient pas forcément.

Des élèves de deux écoles de Schaerbeek, l'école 8 et l'école 14, participent à cette initiative, qui est une première. Comment un enfant peut-il se projeter aujourd’hui dans la vie et sortir de sa condition, bouger les lignes établies par ses parents tout en leur restant loyal ? Trouveront-ils leur propre chemin ? Quel sera leur avenir ? Un portrait tout en rondeurs et questionnements d’une nouvelle génération pleine de sève et d’espoir.