Tout le Baz'Art confiné : 2e épisode + le Doc : "Celui qui sait saura qui je suis" de Sarah Moon How

Dans ce deuxième Tout le Baz’Art en confinement, Hadja Lahbib a enfourché son vélo et poursuit son enquête à bonne distance sur le sort des artistes confinés et l’effet de la pandémie sur leur capacité créatrice. Elle est partie à la rencontre de Caroline Lamarche, Jeff Kowatch, Mourade Zeguendi et Juicy. Et puis, elle a contacté Salvatore Adamo qui dédie une chanson à tous ceux qui sont au front. l'émission sera suivie du Doc, haletant comme une enquête policière, "Celui qui sait saura qui je suis" de Sarah Moon Howe.

Au cimetière de Bruxelles, Hadja Lahbib rencontre la romancière et chroniqueuse Caroline Lamarche qui lui lit un texte inspiré par la situation ; devant son atelier de Vilvorde, le peintre américain Jeff Kowatch lui montre ses toiles les plus récentes ; dans la cour de leur studio, Julie et Sacha du duo électro-féministe Juicy lui font entendre leur dernière composition; le comédien baron Mourade Zeguendi lui parle de ses facéties sur les réseaux sociaux. Et de retour à son bureau, Hadja contacte Salavatore Adamo qui tient à lui faire écouter par skype la chanson inédite qu’il avait composée pour le personnel soignant lors d’un séjour à l’hôpital il y a quelques années, et qu’il dédie à toutes celles et à tous ceux qui combattent le coronavirus aujourd’hui.

Première diffusion sur ARTE le dimanche 10 mai à 18h00. Rediffusion sur La Une le 14/05 à 23h10