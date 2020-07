Les bulles de Tout le Baz'Art

Durant l’été sur La Une dès le 13 juillet, Tout le Baz’Art part en bulles et en vacances avec une émission quotidienne de cinq minutes, dans laquelle Joëlle Scoriels invite chaque fois un artiste, qui à son tour nous présente quelqu’un qui l’inspire.

Tout le Baz’Art, l’offre culturelle d’ARTE Belgique et de La Une de la RTBF, se propose d’aller à la rencontre des artistes, toutes disciplines confondues ces mois de juillet et d’août, où ils et elles nous montreraient leurs envies, leurs désirs, leurs inspirations, leurs secrets peut-être ?

Mais surtout leurs dernières créations et leurs projets pour un monde et une terre future, à jamais transformée, coronavirée, qu’elles et ils vont nous aider à affronter, à envisager, à imaginer. Une manière pour l’équipe de Tout le Baz’Art de les soutenir dans les moments difficiles et incertains qu’ils traversent. Mais aussi l’occasion pour notre public, privé brutalement de presque tout événement culturel cet été, de garder le contact avec les artistes qui ont continué à créer pendant le confinement, et d’apprécier ces œuvres d’un nouveau type, marquées du sceau de la contrainte, de l’urgence et du dénuement.

Les invités de cette première semaine :

La comédienne Karen de Paduwa + le comédien Othmane Moumen au Théâtre du Parc. Le street artist Kool Koor + le graphiste Mino Ponti dans son atelier. L'acteur Yohann Blanc + le photographe/réalisateur Michael Havenith au restaurant Damoiselle. L'illustratrice/graveuse Kikie Crèvecoeur + l'éditrice/dessinatrice Anna Leloup à la Bibliothèque Wittockiana. L'écrivaine Adeline Dieudonné + l'humoriste Florence Mendez au King Of Comedy Club