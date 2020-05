Joëlle Scoriels, nouveau visage de "Tout le Baz’Art" : "C’est une joie de reprendre une émission de rencontre"

Présentatrice de l’émission “69 minutes sans chichis” et des “D6bels music awards”, Joëlle Scoriels s’attaque à un nouveau défi. Elle sera le nouveau visage de l’émission “Tout le baz’art ” sur Arte et sur la Une.

“J’aimais l’émission, et j’aimais Hadja pour la grande fraîcheur de son travail, pour son naturel, et ses commentaires poétiques. C’est une émission originale parce qu’elle a un ton assez peu télévisuel, en fait : les voix off et le style de narration pourraient lorgner vers le docu. Ça nous délivre un peu des narrations télé auxquelles on est accoutumés, et c’est très important d’offrir dans une grille globale des bulles d’air ; ici, ce sont des bulles d’art”.