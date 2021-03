A la rencontre du musicien Greg Houben dans Tout le baz'Art

Son père le jazzman Steve Houben joue du saxo, lui a choisi la trompette, mais Greg Houben est beaucoup plus qu’un bon instrumentiste : acteur, chanteur, bonimenteur, inventeur d’histoires, il brûle les planches aux quatre coins du pays.

Dans son Tout le Baz’Art, il a invité Joëlle Scoriels dans son lieu, le MOM, entre deux terrils sur les hauteurs de Liège. On l’y découvre en duo pour une reprise de Britney Spears avec le travesti de cabaret Peggy Lee Cooper, et en trio avec Cédric Raymond et Quentin Liégeois pour un Dalida tendre et délicat qui s’accroche aux oreilles.

Passage chez son voisin de la compagnie Defo, le marionnettiste inquiétant et lynchien Laurent Steppé ; et détour par Verviers, où il est né, chez son ami d’enfance, l’amoureux des crayons de couleurs, illustrateur de ses pochettes, Thomas Delhaye, pour un Tout le Baz’Art tout en douceur et en profondeur.