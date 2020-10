A la rencontre de Philippe Geluck dans Tout le Baz'art

Philippe Geluck a laissé un moment son Chat en jachère avec ses amuseries et sentences pour emmener Joëlle Scoriels à la rencontre de ses artistes préférés.

Parmi eux, son fiston, le chanteur Antoine Chance qui vient de lancer avec le guitariste Nicolas Mouquet un nouveau projet " Twin Toes ", puis Catherine Versé avec ses dessins-montages-collages du lundi et son obsession masculine. Ensuite, in situ, l’urban-sketcheur Serge Dehaes, le coloriste du Chat, dessinateur virtuose ; pour finir dans une serre, à deux pas de chez lui, à Céroux-Mousty avec Pierre Debroux et ses fruits et légumes presque humains.