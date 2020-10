A la rencontre de Petri Dish dans 'Tout le Baz'Art'

Petri Dish, c’est une boîte de Pétri, ce petit contenant circulaire en verre qu’on utilise dans les laboratoires pour faire pousser toutes sortes de choses, et c’est le nom de la compagnie d’Anna Nilsson et de Sara Lemaire,

Ces deux femmes folles et libres, acrobates des corps et des mots, emmènent Joëlle Scoriels dans leur univers circassien, de Bruxelles à Anvers, tout en cabrioles et funambuleries. Bruxelles, hot spot mondial des arts du cirque, a réuni Anna la Suédoise et Sara la Sérésienne pour expérimenter et parler du monde comme il va, cahin-caha, en défiant la pesanteur.