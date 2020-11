A la rencontre de la slammeuse Lisette Lombé dans Tout le Baz'art

Dans son Tout le Baz’Art , elle accueille Joëlle Scoriels dans le salon de massage africain de sa sœur Julie, qui slamme elle aussi avec succès ; puis, toujours à Liège, elle l’emmène aux Ateliers de la rue Dony , pour rencontrer l’ex-punk Alain Preud’homme, désormais sérigraphe passionné. A Bruxelles, halte à la librairie Maëlstrom, avec David Gianonni , qui a publié ses premiers livres, pour finir en slam et musique, à Anderlecht au Café Congo avec la maîtresse des lieux Gia Abrassart et Rokia Bamba, la dijette afrobrux qui monte.

Le doc de Tout le Baz’Art : "On air, la voix des sans voix » de Manno Lanssens

Burundi, juillet 2015. En pleine période préélectorale, le pays traverse une violente crise politique. Le président Nkurunziza transgresse la Constitution en se présentant pour un troisième mandat. Des journalistes de la RPA, radio indépendante d'opposition, décident de dénoncer coûte que coûte les abus du régime. Leur média devient rapidement le plus populaire du Burundi. Malgré les intimidations du pouvoir, l'équipe de la RPA poursuit sa mission, et leur directeur, Bob Rugurika, ne baisse pas les bras alors qu'il sort à peine de prison où il avait été enfermé arbitrairement. Un documentaire qui démonte les mécanismes de l’avènement des autocraties, valables au Burundi, mais aussi ailleurs, des Philippines à la Turquie, de la Hongrie aux Etats-Unis et qui témoigne de l'infatigable travail de ces gardiens de la démocratie prêts à tout risquer pour informer.