A la rencontre de l'humoriste Guillermo Guiz dans Tout le Baz'art

Masqué et à distance, l’humoriste, chroniqueur, empêcheur de penser en rond, emmène pour son Tout le Baz’Art Joëlle Scoriels à la rencontre de sa tribu, éclectique et bigarrée, depuis le King’s Comedy Club , à Ixelles avec Serine Ayari , l’étoile du stand-up d’origine tunisienne qui monte, en flamand, en français, en anglais et qui n’a pas froid au yeux.

Le doc de Tout le Baz’Art : « A la poursuite du vent » de Maria Clever

" Mon grand-père, Wilhelm, est un ancien soldat de la Wehrmacht. Je le filme depuis mon adolescence. À sa mort, j’ouvre une boîte contenant des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale qu’il n’a jamais montrés à personne. Entre les photos de lui enfant et celles le montrant sur la ligne de front, il manque quelque chose… Les sourires disparaissent. Le soldat a l’air épuisé. L’ai-je un jour questionné sur son passé ? "

Ce film traite du souvenir au moyen d’une narration fureteuse et entrelacée. Il mêle des micro-récits d’un grand-père et d’une petite-fille, tout en collectant des archives oubliées et dormantes. Cet assemblage est à la base d’une chasse au trésor virtuose dans les images du paysage belge des reconstitutions contemporaines de la guerre, questionnant ainsi les scénarios historiques et les récits familiaux, leurs certitudes infaillibles mais aussi leurs failles béantes.