A la rencontre de Jean-Jacques Vandenbroucke et son "Open Music" dans Tout le baz'artl pas comme les autres

A Comines-Warneton, Jean-Jacques Vandenbroucke est connu comme Barabas, il est avocat, mais avec son petit groupe d'amies et amis, il organise depuis des années sous le nom de "Open music" des concerts de jazz, de blues et de world-music, avec un public fidèle wallon, français et flamand.

Il y a trois ans, il a réuni avec septante-six familles du coin plus de 500.000 euros pour rénover l'ancien dancing "Le club" situé sur la place de l'Eglise et abandonné depuis quinze ans. Le club flambant neuf a rouvert en 2019 et depuis les concerts se sont succédés avec un succès grandissant, jusqu'à l'arrêt brutal du Covid.

Dans son Tout le Baz'Art, Jean-Jacques Vandenbroucke invite Joëlle Scoriels dans son club et lui fait écouter un quatre mains sur deux pianos avec les pianistes de jazz Ivan Paduart et Eve Beuvens; Il l'emmène ensuite dans la campagne environnante à la rencontre du peintre Ronald Dupont, exposé dans le monde entier, et du sculpteur de marbre de Carrare Bernard Verhaegen qui a édifié des sculptures monumentales à Taïwan, au Liban, en Argentine et dans son jardin-musée ; pour un final en musique, de retour au club, avec le bluesman flamand Guy Verlinde et son harmoniciste Olivier Vander Bauwede.