Zuzanna intègre l'équipe de Vitaa grâce à sa reprise de Billie Eilish

Sur le titre "idontwannabeyouanymore" de la talentueuse Billie Eilish, Zuzanna convainc Vitaa. Si Slimane était à deux doigts de buzzer, il a préféré laisser le talent à sa complice de toujours : "j'ai vu que Vitaa, elle t'avait surkiffé ! Ce serait un bon coach pour toi parce que tous les petits décrochés que tu fais, moi, c'est des choses que je ne fais pas souvent quand je chante. Vitaa, elle aime vraiment ça." Heureuse Vitaa rajoute : "il y a une maîtrise qu'on entend, il y a un contrôle entre la voix de poitrine et la voix de tête. C'est le passage entre les aigus et les médiums. Tout d'un coup, ta voix devient cristalline en haut, ça c'est maîtrisé. Tu le fais super bien !"

Zuzanna chante "idontwannabeyouanymore" de Billie Eilish - The Voice Kids - Blind 1 - 06/01/2020 Sur le titre "idontwannabeyouanymore" de la talentueuse Billie Eilish, Zuzanna convainc Vitaa. Si Slimane était à deux doigts de buzzer, il a préféré laisser le talent à sa complice de toujours : "j'ai vu que Vitaa, elle t'avait surkiffé ! Ce serait un bon coach pour toi parce que tous les petits décrochés que tu fais, moi, c'est des choses que je ne fais pas souvent quand je chante. Vitaa, elle aime vraiment ça." Heureuse Vitaa rajoute : "il y a une maîtrise qu'on entend, il y a un contrôle entre la voix de poitrine et la voix de tête. C'est le passage entre les aigus et les médiums. Tout d'un coup, ta voix devient cristalline en haut, ça c'est maîtrisé. Tu le fais super bien !"

Heureuse, Vitaa rajoute : "Il y a une maîtrise qu'on entend, il y a un contrôle entre la voix de poitrine et la voix de tête. C'est le passage entre les aigus et les médiums. Tout d'un coup, ta voix devient cristalline en haut, ça c'est maîtrisé. Tu le fais super bien !"

© 2020 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.