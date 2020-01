Zoé attendrit Matthew avec une reprise de Louane

Zoé est une jeune fille pleine de vie qui chante depuis qu'elle a seulement 18 mois ! Tout a commencé avec la chanson " I follow Rivers " de Likke Ly . Elle rêve depuis toute petite de monter sur scène. Plus tard, elle voudrait d'ailleurs devenir coach dans The Voice Belgique .

© 2020 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.