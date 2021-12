Vitaa : l’ancienne coach de The Voice Kids annonce attendre son 3e enfant !

Une belle nouvelle pour celle qui est déjà maman de deux garçons, Adam et Liham. The Voice souhaite beaucoup de bonheur aux parents et aux futurs grands frères !

Vitaa , ancienne coach The Voice Belgique et de The Voice Kids , a annoncé une merveilleuse nouvelle à ses fans. La chanteuse du tube "A fleur de toi", qui vient d’achever sa tournée aux côtés de son partenaire musical et ancien collègue coach, Slimane, est enceinte. "Je voulais terminer en vous annonçant le meilleur… Je garde le meilleur pour la fin. Je vous ai caché cette belle nouvelle mais depuis le début de cette tournée, j’attends un petit bébé et voilà je l’ai pas encore dit…", a-t-elle déclaré, très émue, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

