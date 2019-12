Vitaa et Slimane lancent un défi à leurs abonnés

En pleine promotion de leur album "VersuS" et de leur tournée, les deux coachs de The Voice Kids sont présents sur de nombreux plateaux télé et certains internautes en rigolent !

Les coachs de The Voice Kids "sont tellement partout" !

Suite à la sortie de leur album commun intitulé "VersuS", Vitaa et Slimane, deux des coachs de The Voice Kids sont très présents sur les plateaux de télévision en France et en Belgique. Dans le jury de l'élection de Miss France sur TF1, dans "20h30 le dimanche" sur France 2, et prochainement dans The Voice Kids sur La Une, les interprètes de "Avant toi" sont omniprésents dans le paysage audiovisuel. Cette présence accrue est le fruit du succès de leur dernier album sorti le 23 août dernier, et déjà disque d'or en Belgique et disque de platine en France.

Vitaa et Slimane réagissent avec humour

Des internautes ont donc commencé à plaisanter de la présence de nos deux coachs sur les plateaux de télévision. "Ils sont tellement partout que je vais rajouter deux couverts à ma table du réveillon de Noël au cas où", écrivait un twitto. Slimane a réagit en postant cette publication sur son compte Instagram en répondant "Ça tombe super bien j’avais zéro plan pour ce soir là ???? @vitaa". Et quand un autre internaute reformule cette blague : "Vitaa et Slimane sont tellement partout que si j'ouvre la porte du frigo, j'ai limite peur de les trouver dedans", le chanteur répond sur le ton de l'humour : "Je suis en larmes j'ai envie de lancer un Vitaa et Slimane ils sont tellement partout que...".

Slimane et Vitaa lancent leur défi !

Suite à cette idée, les deux artistes ont décidé de lancer un challenge à leurs abonnés sur Instagram ! Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, Vitaa et Slimane ont donné des exemples de cette blague qui a commencé à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Ils ont ensuite invité leurs abonnés à poursuivre ce défi en commentaire de la vidéo avec le hashtag "#VitaaEtSlimaneIlsSontTellementPartoutQue" . Les deux coachs choisiront le commentaire le plus drôle et offrira un cadeau au grand gagnant !

Retrouvez Vitaa et Slimane prochainement dans The Voice Kids sur La Une.