Vitaa dans The Voice Kids : "j'ai demandé l'avis d'Amel Bent avant d'accepter"

Vitaa revient dans la première saison de The Voice Kids, aux côtés de Slimane et de Matthew Irons avec qui elle partage le banc des coachs depuis trois ans. La chanteuse nous donne ses premières impressions sur cette saison un peu particulière...

Malgré un agenda chargé depuis la sortie de l’album " VersuS ", tu n’as aucun regret d’avoir accepté d’être coach à The Voice Kids ? Non, au contraire ! Je suis agréablement surprise par les enfants, leur façon de voir les choses, leur manière d’apprendre. C’est plus facile de bosser avec eux et c’est un vent de fraîcheur ! Je n'ai donc aucun regret. C'est un réel plaisir de continuer à partager mon expérience et de travailler avec de jeunes artistes.

As-tu demandé des conseils à ton amie Amel Bent, qui est coach dans la version française de The Voice Kids ? En fait, je lui ai demandé son avis avant d’accepter. J’appréhendais un peu à cause du fait que ce soit des kids et elle m’a dit : " Tu verras, les enfants c’est génial. Ils sont adorables ! Ils apprennent vite !". En fait, elle avait raison. Je m’en rends compte maintenant. Les enfants sont toujours contents, il n’y a pas de compétition. Ils sont là uniquement pour s’amuser et pour apprendre. J'ai eu raison d'écouter Amel !

2 images Vitaa lors des Blind Auditions Jean-Michel Byl

Qu’est-ce qui t’a le plus impressionné chez les kids lors des Blind Auditions ? Leur niveau ! Ils ont énormément de talent malgré leur jeune âge. Je trouve qu’ils excellent. On est souvent à un niveau comparable à celui des adultes. Ça m’a étonnée !

D’après toi, quel est ton plus grand adversaire en tant que coach : Matthew ou Slimane ? Franchement, je dirais qu’on à tous les trois des équipes qui se valent. Il faut comprendre que tous les âges sont mélangés donc il y a des ados avec beaucoup de talents et des plus jeunes qui ont beaucoup d’émotion dans leur voix. On a chacun des forces dans nos équipes. Je ne dirais pas que Matthew me fait plus peur que Slimane… Je trouve que tous les trois ont à des tueurs dans nos équipes (RIRES).

Peux-tu nous donner un avant-goût de l’équipe que tu as formée lors des Blind Auditions ? Mon équipe est très éclectique. C’est un réel mélange de genres et de personnalités. Ils vont tous déchirer ! J'espère remporter cette première saison de The Voice Kids avec un de mes talents !

