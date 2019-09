Vitaa dans The Voice Kids : "Ça va être une force pour moi d'être maman"

Alors que la nouvelle saison de The Voice mettra les jeunes Talents à l’honneur, la chanteuse retrouvera pour la troisième fois son fauteuil de coach. Elle nous explique les raisons de son retour et ses premières impressions sur cette saison riche en nouveautés… Rencontre. Vitaa, pourquoi as-tu accepté de participer à The Voice Kids ? Ça amène un petit peu de piment ! Ça fait deux ans qu’on fait The Voice adulte et j’appréhendais de faire une troisième saison, de redire la même chose. Je me suis demandé 'est-ce qu’on ne va pas se répéter ?'. Finalement, le fait d’aller dans quelque chose de complètement nouveau avec des enfants, je pense qu’on va approcher la chose différemment. Ça va amener un vent de fraîcheur qu’on n’aurait peut-être pas eu si on avait fait une troisième saison normale.

Vitaa et ses deux garçons. - © Capture Instagram @vitaa En tant que maman, est-ce que ça ne va pas être plus difficile de parfois dire non à un enfant ? Non, peut-être même que c’est l’inverse. J’ai une expérience avec mes enfants, je connais la façon de faire des enfants qui sont très malins parfois et qui peuvent se bloquer ou penser qu’ils ne peuvent pas faire quelque chose alors qu’ils peuvent le faire. Je vais approcher la chose de façon plus pédagogue avec une expérience de maman. Je ne suis pas non plus une maman gâteau, je sais fixer des règles. Je connais les enfants, je sais très bien qu’il faut fixer un cadre, il faut les encourager, les rassurer. Je pense que ça va être une force pour moi d’être maman.

As-tu déjà travaillé avec des enfants ? J’ai eu la chance de participer à l’album des Kids United, première édition. Je les avais rencontrés, certains étaient très jeunes et incroyablement talentueux. Ça a été ma seule expérience musicale avec des enfants et ça c’était super bien passé. Parfois, on peut être bluffé parce que les enfants ont cette capacité de ne pas réaliser ce qu’ils sont en train de faire et ça peut les propulser. Ils ne vont jamais se plaindre, ils y vont, ils s’amusent et ça c’est la magie des enfants. Je pense qu’on va avoir de très belles surprises. Slimane et Matthew resignent aussi pour cette saison inédite en Belgique, contente de les retrouver ? Je suis super contente d’être avec Slimane et Matthew. Ça m’a fait vachement plaisir quand on m’a annoncé qu’on allait être réunis tous les trois parce qu’on a une vraie alchimie. On se connaît bien maintenant, on s’amuse bien, on est très amis. Ça va être drôle et fun parce qu’il y a cette complicité qui existe déjà.

Vitaa dans The Voice Kids : "Ça va être une force pour moi d'être maman" - © Tous droits réservés

