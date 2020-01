Vitaa, coach victorieuse du troisième Blind de The Voice Kids

Slimane ne cesse de nous impressionner et ne recule devant rien pour convaincre un talent de rejoindre son équipe. Parmi ceux qui ont intégré l'équipe du chanteur, nous retrouvons : Mélina qui l'a fait se retourner sur sa reprise de Vianney, Valentin qui a su le convaincre grâce au " chant des sirènes ". Il a également su amadouer Juliette en invitant ses copines sur scène et Nora, en téléphonant à son idole Quentin Mosimann ! Il ne lui reste plus que quatre places dans son équipe avant l'étape des Battles.

Lors des deux premières soirées des Blind Auditions , Vitaa avait rencontré quelques difficultés pour constituer son équipe de talents . Il semblerait que la roue ait tourné lors de cette troisième émission. En effet, la coach a récolté pas moins de quatre candidats pour qui les trois fauteuils s'étaient retournés. La soirée à commencé très fort pour Vitaa, lorsque Mathis , le plus jeune candidat de l'aventure l'a choisie en tant que coach et Camille qui a livré une tendre interprétation de "La Vie en Rose". Vitaa est également repartie avec Elisa , une voix puissante, qui a repris le célèbre tube "Chandelier" de Sia , et Héloïse , la première voix de The Voice Kids à avoir été dévoilée .

Lors du troisième Blind de The Voice Kids diffusé ce mardi 21 janvier, Vitaa a eu beaucoup de succès auprès des candidats. Voici un petit récap' de cette folle soirée avec des talents toujours plus surprenants :

