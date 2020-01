Victoria, 13 ans, bouleverse les coachs avec une reprise de Justin Bieber

Victoria chante "Life is worth living" de Justin Bieber - The Voice Kids - Blind 4 - 28/01/2020 Sur la scène des Blind Auditions, Victoria a choisi d'interpréter "Life is worth living" de Justin Bieber. Une chanson qui la touche car elle évoque le fait de se battre malgré les critiques. Matthew et Slimane étaient les seuls à se retourner. Si Matthew lui a dit avoir attendu d'être pris par l'histoire qu'il racontait, Slimane lui a avoué qu'il a hésité à se retourner : "Il y avait une Victoria qui était stressée, et il y avait l'autre. L'autre : je suis fan d'elle". Finalement, Victoria a choisi Matthew pour son style musical. Bienvenue dans The Voice Kids, Victoria !