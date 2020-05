Un an après sa victoire à The Voice Belgique, Charlotte Foret dévoile son premier single !

Charles , c’est aussi un hommage au prénom de son grand-père maternel, soutien sans failles dans sa passion pour la musique qui débute dès son plus jeune âge. Une passion qu'elle a partagé tout au long de la saison 8 de The Voice Belgique dans l'équipe de Matthew Irons où elle a livré des performances remarquables sur scène.

Pianiste autodidacte, Charlotte a co-écrit et co-composé ‘Wasted Time’ avec Nina Sampermans (Hooverphonic, Ibe, Tessa Dixson) et Wouter Hardy , le producteur rotterdamois d’‘Arcade’ de Duncan Laurence, gagnant de l’Eurovision 2019.

" Charles " est le nom d’artiste de Charlotte Foret. Son premier single ‘ Wasted Time ’ est taillé pour hanter nos meilleures after de soirées. Récit autobiographique de ses nuits, Charles y aborde un thème personnel et universel. La jeune chanteuse de 19 ans met en scène la vie nocturne de la génération Z qui préfère s’ennuyer et feindre l’amusement plutôt que de se lâcher et profiter.

Un an après sa victoire lors de la saison 8 de The Voice Belgique , Charlotte Forest devient ' Charles ' et dévoile son premier single intitulé ' Wasted Time '.

