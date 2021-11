Un immense succès qu’elle s’est construit progressivement, en multipliant les concerts et en tissant un lien profond, durable et indéfectible avec un public fidèle qui ne cesse de s’élargir.

Aujourd’hui, Typh est comparée à Amy Winehouse pour sa voix grave et rauque ainsi qu’à Adèle pour sa puissance. Tout comme "Raw" en 2018 (dont est notamment extrait "Taboo"), son second opus Aloha regorge de tubes ("Replace", "Doesn’t Really Matter", le superbe duo avec Gulaan "Aloha", ou encore "Colour"…). Ce second album est d’ailleurs entré directement n°1des ventes et a rapidement été certifié Disque d’Or. Elle se produira dans la mythique salle de Forest National en mars 2022.

En 2012, son premier single "Your Turn" fait déjà carton plein sur les ondes, mais c’est en 2015 avec sa reprise du titre des Blackstreet "No Diggity" que le grand public la découvre réellement.

Véritable sensation pop et soul de ces dernières années, Typh Barrow est loin d’être une débutante. Elle apprend le piano à cinq ans, écrit sa première chanson à douze, entre à la section jazz du Conservatoire de Bruxelles à 16 et écume les pianos-bars pendant toute son adolescence.

