Typh Barrow dans la saison 10 de The Voice : "ce n’était pas gagné car le niveau était absolument époustouflant l'année dernière"

Typh Barrow fait partie des quatre coachs de la saison 10 de The Voice Belgique aux côtés de BJ Scott, Christophe Willem et Black M. A l’approche de la diffusion de cette nouvelle saison anniversaire qui aura lieu le 28 décembre prochain, la chanteuse belge à la voix d’or se confie. Sans filtre, elle a répondu à nos questions concernant les nouveautés du programme, ses collègues coachs, les nouveaux talents, mais aussi ses projets personnels.

Cette saison 10 de The Voice est ta troisième en tant que coach. As-tu encore réussi à être surprise par des candidats durant les Blinds ? Oui, bien sûr. Même si ce n’était pas gagné, parce que l’année passée, le niveau était absolument époustouflant. Je dois dire que les talents se débrouillent pas mal cette année. Surtout, ce qui est chouette, c’est qu’on a beaucoup de diversité. Et alors, ce qui moi me bluffe particulièrement cette année, c’est les bonnes attitudes. Quand on se retourne, il n’y a pas d’ego mal placé, il n’y a pas de drama… Les talents sont très humbles. Il y a beaucoup d’humanité sur ce plateau.

3 images BJ Scott, Typh Barrow, Christophe Willem et Black M, les coachs de The Voice © Thomas Braut

Qu’est-ce qui te plait le plus dans ce rôle de coach ? Les workshops ! C’est-à-dire le travail en " one-to-one " avec les talents. Ça, c’est ce que je préfère. D’une part, parce que j’apprends énormément d’eux et d’autre part, parce que c’est un challenge pour un coach de devoir aller dans sa petite boîte à outils et de faire du sur-mesure et de comprendre quelle clé utiliser avec quel talent pour essayer qu’il donne le meilleur de lui-même. Je trouve que ça, c’est vraiment passionnant et ça me fait adorer ce rôle de coach, justement. Et je dis bien " coach ", je n’ai pas dit " jury " parce qu’en fait, on ne se sent pas jury. On a vraiment envie d’être là pour les accompagner pour leur permettre de déployer leurs ailes à travers le programme et de pouvoir en sortir en se disant " j’ai donné le meilleur et j’ai l’impression d’avoir appris quelque chose ".

Et alors, comment se passe la cohabitation avec les autres coachs ? C’est au-delà de mes espérances. Alors, BJ Scott, c’est mon amie déjà, mais franchement, je pourrais complètement devenir ami avec un mec comme Christophe Willem ou comme Alpha (Black M) parce que je ne sais pas… ça a collé instantanément lorsqu’on s’est installés dans nos fauteuils rouges durant les tournages. On a plein de trucs à se raconter ! Même entre les prises, on a un milliard de trucs à se raconter et on n’arrête pas de se dire : "vivement qu’on passe une soirée ensemble, qu’on aille se faire une bouffe tous ensemble, tous les 4 ". C’est vraiment chouette car on vient quand même d’univers très différents. En tout cas, musicalement, on a tous des vies très différentes. C’est relativement bizarre de se retrouver à côté d’eux, je me sens encore comme un fan (RIRES).

3 images Les coachs lors des tournages des Blind Auditions de la saison 10 de The Voice © Arno Partissimo

Il y a une nouvelle épreuve cette année : les K.O. Comment appréhendes-tu nouveauté ? J’appréhende, justement. Je ne vais pas cacher que les battles, c’était mon étape préférée l’année passée, même si c’était une étape très difficile. C’était un super challenge de trouver les meilleures combinaisons possibles afin de créer une alchimie entre deux talents. Tout cela pour faire en sorte que chaque talent monte d’un step car le fait qu’il ait en face de lui un autre talent l’obligeait à se dépasser. J’adorais cette idée de trouver les meilleurs matchs possibles pour que les deux puissent être complémentaires. Et peut-être, apprendre de l’autre. Ça permettait parfois aux talents de révéler des trucs dont ils n’avaient même pas eux-mêmes pas conscience. Et là, pour les K.O, j’appréhende beaucoup parce que je me dis que si les 15 talents de mon équipe font exactement ce que je leur demande et se dépassent. Comment arriver à justifier l’élimination de deux talents sur les trois qui s’affronteront ? En plus, ils ne seront pas en train de chanter ensemble la même chanson. Il n’y a pas de comparatif. Le seul comparatif c’est leur marge de progression personnelle et leur attitude en workshop. C’est un peu cruel, mais en même temps, c’est bien que le programme The Voice évolue. Un peu de changement, ça fait toujours du bien et nous, ça va nous sortir de notre zone de confort.

Le tournage des Blind Auditions a déjà été réalisé. Peux-tu déjà donner un avant-goût des talents de ton équipe ? C’est très varié et très diversifié. Au-delà du fait qu’il y a beaucoup de voix différentes et d’univers différents, je constate qu’il y a beaucoup de musiciens. La majorité des talents ont une sensibilité particulière. Il y a beaucoup d’individualités. Cependant, c’est compliqué d’avoir le recul nécessaire car les tournages se sont déroulés il y a peu de temps. Je pense que j’arriverai à me faire une idée quand j’aurai mes quinze talents devant moi. Mais ce qui est gai, c’est que ça part dans tous les sens !

Quels sont tes projets pour l’année 2022 ? Outre The Voice, je serai en tournée pour mon album "Aloha". Cette tournée se clôturera avec Forest National le 12 mars prochain. J’aimerais clôturer cette tournée avant d’ouvrir un prochain chapitre…

Retrouvez Typh Barrow dans The Voice Belgique dès le mardi 28 décembre à 20h20 sur La Une et Auvio