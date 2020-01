"Ton timbre m'a rendu dingue" : Chiara intègre l'aventure The Voice Kids

Chiara chante "Call out my name" de The Weeknd - The Voice Kids - Blind 2 - 13/01/2020 Pour son audition devant les trois coachs, Chiara a choisi d'interpréter "Call out my name" de The Weeknd. Slimane et Vitaa ont buzzé peu de temps après le début de sa reprise. Ils seront les deux seuls à utiliser leur buzz. "Ton timbre m'a rendu dingue" commence Slimane. Matthew explique ne pas s'être retourné : " Je ne pense pas être le bon coach pour toi". Quant à Vitaa, elle se dit "étonnée" de cette "maturité" dans la voix de Chiara . Slimane remporte cette bataille et promet à son talent de s'habiller dans le même style qu'elle si elle arrive en finale. On se réjouit de voir cela ! Bienvenue à Chiara dans The Voice Kids !