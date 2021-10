The Voice : Sevan (saison 9) dévoile son tout premier single !

Lors de la dernière saison de The Voice Belgique , Sevan figurait parmi les candidats favoris de la compétition. Ses interprétations très singulières l’ont aidée à participer à deux lives dans l’équipe de sa coach BJ Scott . Agée de 20 ans, cette auteure-compositrice-interprète et musicienne trace désormais sa route en préparant un album qui paraîtra dans le courant de l’année 2022. En attendant, elle dévoile déjà un extrait de cet album avec la chanson " 66 jours ".

