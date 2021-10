The Voice : Matteo Terzi (saison 8) revient avec un nouveau titre incroyable !

Ce vendredi 22 octobre, l’ancien talent de The Voice a dévoilé un tout nouveau titre intitulé " My will ". Accompagnée d’un clip tourné sur les quais de Liège et à la célèbre Foire d’octobre de Liège , cette chanson a tout d’un grand tube pop-folk. Le retour de Matteo Terzi nous réjouit avec ce titre qui risque de nous accompagner durant nos longues soirées d’hiver !

Le public a découvert Matteo Terzi en janvier 2019 lors des Blind Auditions de la 8e saison de The Voice Belgique . A l’issue de cette audition, le chanteur italien récoltait les quatre buzz des coachs et choisissait d’intégrer l’équipe de Typh Barrow . Quelques semaines plus tard, nous le retrouvions en finale aux côtés de Charlotte Foret. Terminant en deuxième place de la compétition, le jeune chanteur a profité de cette vitrine pour tracer sa route en Belgique. La même année, il dévoilait son premier clip tourné aux quatre coins de notre pays.

