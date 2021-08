The Voice : Lou B (saison 9) dans un film avec Alessandra Sublet !

A cappella ou accompagné d’un instrument de musique, seul ou à plusieurs, tout est possible. Vous avez également la possibilité de soumettre une candidature pour une autre personne. Alors ne soyez pas timide et lancez-vous dans l’aventure !

Il y a quelques semaines, Alessandra Sublet , figure emblématique française TF1 révélait faire ses premiers pas au cinéma dans un film intitulé "Handi-gang". Un nouveau défi pour la jurée de l’émission "Mask Singer" qui interprétera le rôle d’une maman dont le rôle du fils a été confié à Théo Curin , nageur handisport. Ce film racontera la montée d’une action collective de jeunes gens atteints de divers handicaps. Parmi ces jeunes gens, on retrouvera Lou B , ancien candidat de The Voice , qui fait partie du casting de ce film qui sera diffusé prochainement à la télévision. Actuellement en plein tournage, l’animatrice partage de nombreux moments issus des coulisses du film sur ses réseaux sociaux. Ce jeudi 26 août, on a même pu apercevoir Lou, poussant la chansonnette entre deux scènes, dans la story de celle qui détient le premier rôle. Un bon moment entre les comédiens de ce film qu’on se réjouit de découvrir !

Rien n’arrête Lou B ! On pensait que le demi-finaliste d’ Henri PFR lors de la saison 9 avait relevé tous les défis sur la scène de The Voice Belgique . Il nous prouve le contraire en se lançant désormais dans la comédie. En effet, après la chanson, l’ancien candidat fréquente désormais les studios de cinéma.

