The Voice : les coachs de la saison 10 réunis pour la première fois sur la scène de CAP48

Avant d’entamer les tournages de la saison 10 de The Voice Belgique, les quatre coachs ont tenu à être présents lors de la grande opération de solidarité CAP48. Réunis pour la première fois ensemble, Black M, Christophe Willem, Typh Barrow et BJ Scott ont interprété une immense chanson de Jacques Brel.

Ce dimanche 17 octobre, la Grande Soirée CAP48 venait clôturer l’opération de solidarité qui avait pour but de récolter un maximum de dons en faveur des personnes en situation de handicap. Quelques jours avant le début des tournages de The Voice Belgique, les quatre coachs de la saison 10 ont tenu à se réunir pour la première fois sur la scène de l’événement de solidarité. Ensemble, BJ Scott, Typh Barrow et les deux nouveaux coachs Black M et Christophe Willem ont interprété "Quand on n’a que l’amour" de Jacques Brel en direct. Hymne de partage, d’amour, et d’ouverture aux autres, cette prestation signait la première collaboration entre les quatre jurés du télécrochet.

Découvrez la magnifique reprise de Jacques Brel par les coachs de The Voice

Les 4 coachs de The Voice chantent Brel lors de la soirée CAP48 - La Grande Soirée CAP48 -... Les 4 coachs de la saison 10 de The Voice Belgique offrent un moment suspendu en interprétant un titre de Brel

Au final, cette grande soirée aura permis de récolter plus de 7.625.014 € ! Un montant qui sera distribué dans les 135 projets issus du secteur du handicap et de l’aide à la jeunesse. Grâce aux dons, aux bénévoles et artistes qui se sont mobilisés lors de cette opération 2021 de CAP48, un nouveau record a été battu. Fidèle a elle-même et sans langue de bois, la coach emblématique BJ Scott n’a pas mâché ses mots lorsqu’elle a lancé un appel aux dons aux téléspectateurs ! Un moment qui a bien fait rire l’assemblée et ses collègues de The Voice Belgique !

L'appel aux dons façon BJ Scott - La Grande Soirée CAP48 - 17/10/2021 L'appel aux dons façon BJ Scott

Grâce à vous, de nombreux projets pourront être à nouveau financés afin de faire avancer les projets qui se battent pour une meilleure inclusion des personnes handicapées et des jeunes en difficulté. Merci pour votre générosité !



Pour continuer à faire des dons, rendez-vous sur le site www. CAP48.be !

2 images Christophe Willem, Black M, Typh Barrow et BJ Scott en compagnie de Jean-Louis Lahaye © Nicolas Lobet

Vous souhaitez assister aux Blind Auditions de The Voice Belgique ?

Les 1er, 2, 3, 5 et 6 novembre prochain, le studio 40 de Média Rives accueillera, à nouveau, les quatre coachs, une nouvelle animatrice qui remplacera temporairement Maureen Louys,mais surtout de nouveaux Talents, qui tenteront de faire partie de la team Black M, Christophe Willem, BJ Scott ou Typh Barrow. Lequel d’entre eux succédera à Jérémie Makiese ? Vous aurez certainement la chance de découvrir le prochain(e) gagnant(e) lors des Blind Auditions. Envie de vivre l’expérience des Blind Auditions ? Rendez-vous sans plus tarder sur rtbf.be/ticket et réservez vos places pour faire partie du public lors de l’enregistrement de votre choix. Attention : un "Covid Safe Ticket" et une pièce d’identité seront obligatoires pour accéder au studio.