The Voice : l’incroyable défi derrière le nouveau single d’Eliot (saison 7)

Pour réaliser leur défi, Eliot et son compositeur se sont rendus à Durbuy. Le jeune chanteur explique le choix de cette destination : "Pour la petite histoire, tout est parti du fait qu’Etienne Cambier et moi, avons passé un week-end en résidence à Durbuy Music, qui est un studio de musique du côté de Durbuy. Notre projet en allant là-bas était de sortir un titre en 2 jours. Et c’est ce qu’on a fait ". Un défi réussi mais qui a demandé deux journées de dur labeur : "On a bossé comme des fous jour et nuit pour sortir la chanson qu’est maintenant "Find a way" et on en est super fiers. En plus, nous avons aussi tourné un clip vidéo durant ces deux journées". Une incroyable histoire plutôt originale pour ce nouveau titre d’Eliot ! Toute l’équipe de The Voice Belgique souhaite beaucoup de succès à Eliot dans son nouveau projet !