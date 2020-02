The Voice Kids : Soprano adresse un message aux talents de Slimane

Pour la battle réunissant Valentin, Ludivine et Emmanuelle, Slimane a choisi de leur faire chanter "Cosmos" de Soprano. L'interprète du titre a tenu a leur adresser un petit message d'encouragement avant de monter sur le ring des Battles de The Voice Kids

Durant cette première soirée de Battle s où les talents de Slimane s'affrontaient sur le ring avec "Cosmos" de Soprano , le coach leur avait réservé une petite surprise. Après leurs répétitions, Ludivine, Emmanuelle et Valentin ont eu la chance de visionner un message de Soprano qui leur était adressé. L'interprète de "Cosmos" tenait à les encourager avant de monter sur le ring de The Voice Kids. Une surprise qui a boosté les trois candidats, prêts à tout donner lors de leur Battle !

Lors des Battles de ce mardi 4 février consacrées à l'équipe de Slimane, trois de ses talents s'affrontaient sur une chanson de Soprano. Le coach de la version française de The Voice Kids a adressé un petit message à Valentin, Ludivine et Emmanuelle.

