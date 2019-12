The Voice Kids : réservez vos places pour les Battles !

Envie de vivre cette expérience "en vrai" ? Rendez-vous sans plus tarder sur rtbf.be/ticket ce lundi 2 décembre à 20h et réservez vos places pour faire partie du public lors de l'enregistrement.

Les 21 et 22 décembre, le studio 40 de Média Rives accueillera, à nouveau, les célèbres fauteuils rouges et les nouvelles équipes de cette première saison de The Voice Kids qui tenteront de poursuivre l'aventure aux côtés de Slimane, Vitaa ou Matthew Irons.

