The Voice Kids : Prezy surprend une candidate dans une salle de cinéma

Prezy surprend Léonie au cinéma - The Voice Kids - Blind 2 - 14/01/2020 Léonie assistait une séance au cinéma en compagnie de sa famille. Durant la pause publicité, elle a vu apparaître Prezy sur l'écran ! Pleine de questionnements, Léonie a été encore plus surprise quand elle a vu l'animateur de The Voice Kids surgir dans la salle de cinéma. Prezy lui a alors annoncé que sa candidature avait été retenue pour les Blinds de The Voice Kids. Malgré cela, la jeune fille de 9 ans ne comprenait toujours pas ce qui lui arrivait...

