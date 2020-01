The Voice Kids : Prezy fait une énorme surprise à une candidate !

The Voice Kids : Prezy fait une surprise à Oceana - The Voice Kids - Blind 4 - 27/01/2020

The Voice Kids : Prezy fait une surprise à Oceana - The Voice Kids - Blind 4 - 27/01/2020 Fan de Kendji, Oceana possède une collection d'objet à l'effigie du chanteur. C'est lors d'un concert de son idole à Forest National qu'Oceana a pu rencontrer Prezy. Le co-animateur de The Voice Kids lui a fait croire qu'il avait préparé une petite interview d'elle. Cette interview ne s'est pas réellement passée comme prévu puisque Kendji est apparu derrière elle !

