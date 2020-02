The Voice Kids : place aux Battles de l'équipe de Slimane !

Durant les Blind Auditions de The Voice Kids , Slimane a pu constituer une équipe de treize talents, dont un duo. Pour cette première saison en tant que coach pour la version kids, le chanteur a eu de réels coups-de-cœur pour de jeunes talents. Des Kids âgés de 8 à 14 ans et qui se distinguent les uns des autres.

L’heure du choix a sonné dans The Voice Kids ! Après 4 semaines de Blind Auditions, Slimane est prêt pour attaquer la phase la plus redoutable ce mardi 4 février : les Battles !

