The Voice Kids : Océana et Chiara sont les finalistes de Slimane

Chiara reprend "Call out my name" de The Weeknd - The Voice Kids - Sing-off - Team Slimane -... Chiara a 14 ans et a marqué les esprits des téléspectateurs lors des Blind Auditions. La jeune adolescente avait repris "Call out my name" de The Weeknd. Les fauteuils de Slimane et Vitaa s'étaient retournés et Chiara avait choisi d'intégrer l'équipe de l'interprète masculin. Lors des Battles, elle s'est retrouvée face à ses copines Juliette et Nora pour une reprise du titre "Hurt" de Christina Aguilera. Slimane a décidé d'emmener Chiara jusqu'aux Sing-off où la candidate a reproduit la chanson de son Blind. Après cette troisième prestation sur la scène de The Voice Kids, Slimane l'a choisie comme seconde finaliste.