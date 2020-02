The Voice Kids : Océana bouleverse Slimane en reprenant un monument de la chanson française !

Océana chante "Je suis malade" de Serge Lama - The Voice Kids - La finale - 25/02/2020 Durant la finale, Océana a convaincu son coach Slimane de la choisir pour être dans le top 3 de The Voice après avoir interpréter « Balance ton quoi » d’Angèle. La candidate est revenue à ses premiers amours lors de sa deuxième prestation en reprenant un monument de la chanson française. En effet, Océana a interprété « Je suis malade » de Serge Lama. Une chanson sortie en 1973 et reprise par de nombreux artistes tels que Dalida ou Lara Fabian. Sur cette performance, Océana a pu montrer une nouvelle fois qu’elle possédait une maîtrise vocale à couper le souffle ! Les trois coachs et le public se sont levés pour l’applaudir dès la fin de sa prestation. Slimane, bouleversé, a tenu à lui déclarer son admiration : « Merci beaucoup de m’avoir choisi le premier jour et de m’avoir fait confiance ». Sera-t-elle la grande gagnante de cette première saison de The Voice Kids ?