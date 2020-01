The Voice Kids : Maureen et Prezy surprennent un candidat dans sa cour de récré

The Voice Kids : Maureen et Prezy piègent Etyan dans sa cour de récré - The Voice Kids - Blind 1... Habituée à faire des surprises aux candidats depuis 8 saisons, Maureen a demandé à Prezy d'en préparer une pour un des premiers candidats de The Voice Kids : Etyan. Le nouveau co-animateur de Maureen a donc demandé aux pompiers de créer une fausse alerte incendie dans l’école d’Etyan. Déguisés en véritables pompiers, Maureen et Prezy ont débarqué dans la cour de récré du jeune ado de 14 ans en l’accusant d’avoir déclenché l’alarme incendie. Rapidement, les deux animateurs lui ont annoncé qu’il s’agissait d’une blague et qu’il était retenu pour les Blind Auditions du plus grand concours de chant de Belgique ! Etyan est donc passé par toutes les émotions en l’espace de quelques minutes ! Il donc été applaudi par l’ensemble de son école, qui le soutiendra lors de son audition devant les trois fauteuils rouges de The Voice Kids.