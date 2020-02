The Voice Kids : Matthew chante une dernière fois avec ses deux finalistes

Matthew, Sadia et Anouk chantent "Love me again" de John Newman - The Voice Kids - La finale -... Lors de l’épreuve des Sing-off, Matthew avait décidé d’emmener Sadia et Anouk en finale de The Voice Kids. Le coach gagnant des deux dernières saisons de The Voice Belgique a choisi d’interpréter « Love me again » de John Newman en compagnie de ses deux finalistes. Cette chanson est le premier single du chanteur britannique. Rapidement devenue disque d’or en Belgique et au Royaume-Unis, cette musique a été divinement interprétée par Mathew et ses talents. Le coach était ravi d’avoir chanté une dernière fois avec Sadia et Anouk : « c’est un vrai plaisir de partager une scène avec deux voix si incroyables ».