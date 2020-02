The Voice Kids : Mathis sera-t-il le gagnant grâce à sa reprise de Soprano ?

Mathis chante "Roule" de Soprano - The Voice Kids - La finale - 25/02/2020 Après avoir bouleversé les coachs avec sa reprise de Dalida, Mathis a été choisi par sa coach Vitaa pour faire partie des trois derniers talents à pouvoir remporter The Voice Kids. Le plus jeune des candidats a tenté de convaincre le public de votants en interprétant « Roule » de Soprano. Ce titre sortit en 2016 est issu de l’album « L’Everest » du rappeur français. Sa coach s’est adressée aux votants une dernière fois en les incitant à voter pour son talent : « il est bluffant », avant de rajouter : « Je n’ai jamais vu quelqu’un de 9 ans qui arrive et qui ne se laisse pas démonter ». Sera-t-il le grand gagnant de The Voice Kids ?