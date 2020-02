The Voice Kids : Lina et Mathis sont les finalistes de Vitaa

Mathis reprend "Dernière danse" d'Indila - The Voice Kids - Sing-off - Team Vitaa - 17/02/2020 A seulement 9 ans, Mathis avait charmé tout le monde avec sa reprise d'Indila lors des Blinds. Talent très disputé, il avait choisi d'intégrer l'équipe de Vitaa. Lors des Battles, il avait repris "Tous les mêmes" de Stromae en compagnie d'Elisa et Zuzanna. Sélectionné par sa coach, il avait du reproduire son blind lors des Sing-off face à trois autres talents. Finalement, Vitaa l'a choisi comme second finaliste. Il est non seulement le plus jeune talent de la saison à se retrouver en finale, mais aussi le seul garçon !