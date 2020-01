The Voice Kids : les coachs ont complété leurs équipes lors du Blind 4

On retrouvera les trois coachs et leurs équipes lors de l’épreuve des Battles dès mardi prochain, le 4 février, sur La Une.

Matthew Irons , le coach gagnant des deux dernières saisons de The Voice Belgique , a pu récolter les deux derniers talents de son équipe. Ces deux derniers sont : Victoria qui a su le convaincre avec sa reprise de Justin Bieber et Alejandro, qui a réussi à le toucher avec sa reprise de " Destin " de Céline Dion.

Ce mardi 28 janvier se déroulait les dernières Blind Auditions de la première saison de The Voice Kids. Vitaa, Slimane et Matthew Irons ont pu compléter leurs équipes de douze talents qui s’affronteront lors des Battles.

