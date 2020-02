The Voice Kids : la team Vitaa est prête à s'affronter lors des Battles

Rendez-vous ce mardi 18 février sur La Une et Auvio pour cette dernière soirée des Battles de The Voice Kids.

Ces douze talents s'affronteront sur le ring des Battles afin d'obtenir leurs places en finale. Quels seront les deux candidats qui rejoindront Anouk et Sadia, de la team Matthew, ainsi qu'Océana et Chiara, de la team Slimane ?

Durant les Blind Auditions de The Voice Kids , Vitaa a récupéré douze jeunes talents pour former une équipe très éclectique !

La troisième et dernière soirée des Battles de The Voice Kids se déroulera ce mardi 18 février sur La Une et Auvio. C'est au tour de Vitaa de faire monter ses talents sur le ring !

© 2020 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.