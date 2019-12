The Voice Kids : la date de diffusion dévoilée

Cette saison sera à suivre durant 8 semaines sur La Une et Auvio : 4 semaines de Blind Auditions, 3 semaines de Battles et la grande finale où le gagnant de la saison première saison sera élu le mardi 18 février !

Mondialement reconnu, The Voice Kids est Le spectacle par excellence mettant en scène les jeunes talents de 8 à 14 ans. Basée sur les mêmes ingrédients qui ont fait le succès de The Voice Belgique (blinds, battles, finale), l’émission va vous faire vivre une expérience inoubliable, empreinte de feel good et pleine de surprises. Maureen Louys , fidèle au rendez-vous sera accompagnée de Prezy à la présentation

Pour cette première saison de The Voice Kids , vous pourrez retrouver Vitaa, Mathew et Slimane dans leurs fauteuils de coachs dès le mardi 7 janvier à 20h20 sur La Une.

Cette année, Vitaa , Slimane et Matthew Irons retrouvent leurs fauteuils de coachs pour la première saison de The Voice Kids .

© 2019 "The Voice Belgique" is an original format by Talpa Content B.V., under exclusive license by Talpa Distribution B.V.