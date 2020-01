The Voice Kids démarre ce mardi 7 janvier sur La Une

Découvrez la première voix de The Voice Kids en exclusivité - The Voice Kids - 01/01/2020 Découvrez la première voix de The Voice Kids en exclusivité ! Du côté du jury, on retrouve Vitaa, Slimane et Matthew Irons qui se retrouvent pour une troisième saison sur le banc des coachs. Un trio de choc pour cette toute première saison de The Voice Kids qui s'annonce remplie de belles surprises ! Effectivement, dans ces premières images inédites, nous pouvons découvrir les trois membres du jury émus par cette voix emprunte de grâce et de beaucoup de sensibilité. Dès les premières notes de la prestation, on reconnait le tube de Francis Cabrel : "Octobre". Vibrez au son de l'interprétation de la très jeune Héloïse qui réussi à charmer le jury. Vitaa, Slimane et Matthew lui réservent une véritable standing ovation en fin de prestation. Découvrez la première voix de The Voice Kids dans la vidéo ci-dessous. Quel coach choisira Héloïse ? The Voice Kids saison 1, c'est à partir du mardi 7 janvier sur La Une et Auvio.