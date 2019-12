The Voice Kids : comment assister aux Battles ?

Les équipes des trois coachs étant déjà été composées lors des Blind Auditions. Ces 21 et 22 décembre, Vitaa, Slimane et Matthew Irons devront choisir leur 4 talents qui devront poursuivre l'aventure à leurs côtés. Quels talents poursuivront l'aventure et auront accès à la grande finale ? Réservez vos places pour le découvrir !

Envie d’écouter et d’applaudir nos jeunes Talents en direct depuis le studio de Média Rives ? Rien de plus simple ! Venez assister aux enregistrements des Battles en réservant vos places en ligne. Elles seront mises en vente le lundi 2 décembre à 20h .

