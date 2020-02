The Voice Kids : Chiara à la hauteur d'Ariana Grande avec "God is woman"

Chiara chante "God is a woman" d'Ariana Grande - The Voice Kids - La finale - 25/02/2020 Sur la scène de la finale de The Voice Kids, Chiara a chanté « God is a woman » d’Ariana Grande. Une chanson de la chanteuse américaine sortie en 2018 qui mêle hip-hop et pop. Sur ce titre, Chiara a pu tenter de convaincre son coach grâce à sa voix mais également avec sa chorégraphie.