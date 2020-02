The Voice Kids - Battles (Slimane): qui de Chiarissa, Mélina, Léa et Noa poursuit l'aventure ?

Chiarissa, Mélina, Léa et Noa chantent "Zombie" de Sara'h - The Voice Kids - Battles - Team... Pour cette Battle avec quatre talents féminins, Slimane a choisi la version française de "Zombie" de The Cranberries, popularisée par la chanteuse Sara'h. Une chanson au texte engagé pour laquelle leur coach leur a demandé d'être des guerrières. Chiarissa, Mélina, Léa et Noa se sont transformées en warriors pour cette reprise sur le plateau de The Voice Kids. Qu'en ont pensé les copains coachs ? Matthew a apprécié la singularité des jumelles. Vitaa, quant à elle, est fan des harmonies des deux sœurs mais elle trouve qu'elles ont toutes les quatre leur place en finale. Après de longues hésitations, Slimane a décidé d'emmener Léa et Noa aux Sing-off !