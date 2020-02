The Voice Kids : Anouk sur les pas de Beyoncé lors de la finale !

Anouk chante "Listen" de Beyoncé - The Voice Kids - La finale - 25/02/2020 Lors de cette finale, Anouk a convaincu Matthew Irons de la choisir en tant que dernière finaliste de son équipe. Après s’être attaquée à du Jean-Jacques Goldman, la jeune fille de 14 ans a repris « Listen » de Beyoncé. Une chanson issue de la bande originale du film « Dreamgirls » dans lequel jouait la chanteuse en 2006. Emu, son coach a déclaré : « je suis à terre, c’est absolument incroyable ce que tu as réussi à faire » . Matthew remportera-t-il son troisième trophée en tant que coach grâce à Anouk ?

